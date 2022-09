Rugby femminile: Italia, le convocate per la sfida con la Francia (Di martedì 6 settembre 2022) Seconda amichevole per le azzurre di Andrea di Giandomenico contro la Francia, con l’Italia femminile di Rugby che scenderà in campo venerdì sera alle 18 a Biella. Dopo la sconfitta per 21-0 a Nizza le azzurre cercheranno di rimettere in campo quello che si è visto per un’ora, dopo il difficilissimo avvio. Per la partita di Biella, però, il ct azzurro dovrà rinunciare a Sara Barattin, Francesca Barro e Alessandra Frangipani, che lasciano il gruppo azzurro. Al loro posto convocate Veronica Madia (Rugby Colorno, 31 caps), Sara Tounesi (Sale Sharks, 24 caps) e Manuela Stecca (Villorba Rugby, 2 caps). È tra le 26, invece, Manuela Furlan, per la quale si era temuto il peggio dopo l’infortunio subito a Nizza. L’incontro verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e in ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Seconda amichevole per le azzurre di Andrea di Giandomenico contro la, con l’diche scenderà in campo venerdì sera alle 18 a Biella. Dopo la sconfitta per 21-0 a Nizza le azzurre cercheranno di rimettere in campo quello che si è visto per un’ora, dopo il difficilissimo avvio. Per la partita di Biella, però, il ct azzurro dovrà rinunciare a Sara Barattin, Francesca Barro e Alessandra Frangipani, che lasciano il gruppo azzurro. Al loro postoVeronica Madia (Colorno, 31 caps), Sara Tounesi (Sale Sharks, 24 caps) e Manuela Stecca (Villorba, 2 caps). È tra le 26, invece, Manuela Furlan, per la quale si era temuto il peggio dopo l’infortunio subito a Nizza. L’incontro verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e in ...

