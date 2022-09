Corriere dello Sport

Infatti, l'agente del giocatore, Saif Rubie , ha svelato unsulla trattativa ai ... Ad ogni modo, l'agente diconclude affermando che " il Chelsea non ha fatto nessuno sforzo per ..."Sono stato vicino al Real Madrid" L'ex difensore e capitano bianconero ha poi sveltato un importantesul suo passato: " La verità è che non ho mai pensato di andare in un'altra squadra ... Rudiger, il retroscena: “L’offerta del Real Madrid era la più bassa” Saif Rubie ha svelato un retroscena inerente alla trattativa che ha portato il difensore tedesco al Santiago Bernabeu: "Un club di Premier fece un'offerta migliore" ...