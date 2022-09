Roma,Mosca strozza famiglie - imprese Italia con aumenti gas (Di martedì 6 settembre 2022) "Ancora un volta dalla Russia arrivano dichiarazioni strumentali a poche settimane dal voto. Ennesima prova che le autorità russe si stanno rendendo protagoniste di chiare ingerenze, con la diffusione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) "Ancora un volta dalla Russia arrivano dichiarazioni strumentali a poche settimane dal voto. Ennesima prova che le autorità russe si stanno rendendo protagoniste di chiare ingerenze, con la diffusione ...

GiovaQuez : Zakharova: 'Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica, le imprese italiane c… - putino : RT @GiovaQuez: Zakharova: 'Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica, le imprese italiane crollerann… - mario_carraro : RT @GiovaQuez: Zakharova: 'Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica, le imprese italiane crollerann… - lcsoftware : RT @GiovaQuez: Zakharova: 'Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica, le imprese italiane crollerann… - iconanews : Roma,Mosca strozza famiglie-imprese Italia con aumenti gas -