Roma-Zaniolo, c'è distanza sul rinnovo (Di martedì 6 settembre 2022) Tiago Pinto è stato chiaro, "ci incontreremo con Claudio (Vigorelli, l'agente) e troveremo una soluzione". La Roma vuole... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Tiago Pinto è stato chiaro, "ci incontreremo con Claudio (Vigorelli, l'agente) e troveremo una soluzione". Lavuole...

DAZN_IT : Di Chirico su Roma e sui giallorossi ???? Stima per Mourinho e rispetto per Zaniolo ?? #DAZN - romanewseu : Roma, #Zaniolo scalpita: rientro con l’Atalanta e rinnovo del contratto ?? - MatteoCarleo : @GiulioMartoran1 @supporter_roma @ilragazzotopo Nell’epoca degli smartphone non esistono foto o video di Zaniolo ub… - junews24com : Zaniolo Juve, il fantasista fa una richiesta alla Roma. I dettagli - - TuttoMercatoWeb : Roma, il rinnovo di Zaniolo non è un problema ma il giocatore si aspetta un aumento dell'ingaggio -