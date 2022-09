Roma, Sky: “Zalewski vicino al rinnovo fino al 2027” (Di martedì 6 settembre 2022) Roma Zalewski- Allenamento molto duro per la Roma, a due giorni dal debutto in Europa League. Mourinho, lavora molto sul lavoro di gruppo dopo la brutta sconfitta di domenica. Nel mentre la Roma si prepara, per il debutto ufficiale in Europa League, i Giallorossi sono pronti per rinnovare il contratto al proprio gioiellino. Infatti, i Giallorossi sono pronti ad offrire il prolungamento di contratto, per Zalewski. La società giallorossa ha offerto a Nicola Zalewski, una proposta di rinnovo di contratto fino al 2027. Le due parti sono infatti molto vicine a trovare l’accordo: l’esterno polacco andrà a guadagnare 1,5 milioni di euro a stagione. Nonostante il poco spazio trovato in questo inizio di stagione, Jose Mourinho crede molto ... Leggi su seriea24 (Di martedì 6 settembre 2022)- Allenamento molto duro per la, a due giorni dal debutto in Europa League. Mourinho, lavora molto sul lavoro di gruppo dopo la brutta sconfitta di domenica. Nel mentre lasi prepara, per il debutto ufficiale in Europa League, i Giallorossi sono pronti per rinnovare il contratto al proprio gioiellino. Infatti, i Giallorossi sono pronti ad offrire il prolungamento di contratto, per. La società giallorossa ha offerto a Nicola, una proposta didi contrattoal. Le due parti sono infatti molto vicine a trovare l’accordo: l’esterno polacco andrà a guadagnare 1,5 milioni di euro a stagione. Nonostante il poco spazio trovato in questo inizio di stagione, Jose Mourinho crede molto ...

