Roma, quanto manca Zaniolo: la fase offensiva passa da lui (Di martedì 6 settembre 2022) L'assenza di Nicolò Zaniolo si fa sentire in casa Roma, è il classe '99 l'ago della bilancia della fase offensiva giallorossa L'assenza di Nicolò Zaniolo si fa sentire in casa Roma, è il classe '99 l'ago della bilancia della fase offensiva giallorossa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tutto dipende dai suoi strappi che contro Udinese, Juve e Monza sono mancanti tanto. La voglia di tornare in campo è tanta, ma i medici non vogliono affrettare i tempi e il via libera ci sarà per la sfida all'Atalanta del 18 settembre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

