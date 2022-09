Roma: le rubano la fede, ritrovata a pochi giorni dall’anniversario. La Questura: ‘Cerchiamo la proprietaria’ (Di martedì 6 settembre 2022) Avevano messo a segni dei colpi, avevano rubato diversi oggetti, molti di valore, ma ogni piano era stato smantellato dalla Polizia che circa un anno fa era riuscita a rintracciare i ladri, due cittadini stranieri. E ad arrestarli. Ora, però, mentre loro sono stati assicurati alla giustizia, la Questura di Roma ha lanciato un appello per rintracciare il proprietario di una fede nuziale, che era stata rubata dai malviventi. E che, ancora, non è stata consegnata a chi, probabilmente, la sta cercando da tempo. E che, proprio tra qualche giorno, festeggerà l’anniversario di nozze. L’appello della Questura di Roma per la fede nuziale Dopo i furti, la Polizia era riuscita a rintracciare i proprietari degli oggetti e a consegnare loro tutto quello che era stato trafugato. A tutti, tranne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) Avevano messo a segni dei colpi, avevano rubato diversi oggetti, molti di valore, ma ogni piano era stato smantellato dalla Polizia che circa un anno fa era riuscita a rintracciare i ladri, due cittadini stranieri. E ad arrestarli. Ora, però, mentre loro sono stati assicurati alla giustizia, ladiha lanciato un appello per rintracciare il proprietario di unanuziale, che era stata rubata dai malviventi. E che, ancora, non è stata consegnata a chi, probabilmente, la sta cercando da tempo. E che, proprio tra qualche giorno, festeggerà l’anniversario di nozze. L’appello delladiper lanuziale Dopo i furti, la Polizia era riuscita a rintracciare i proprietari degli oggetti e a consegnare loro tutto quello che era stato trafugato. A tutti, tranne ...

