Roma, entra nel CAF e ruba una borsa: ladro inseguito dai passanti (Di martedì 6 settembre 2022) È entrato in un Caf, ma non certo per ‘sbrigare’ qualche pratica. No, lui aveva in mente di rubare e tornare a casa con un bel bottino. Quando ha fatto irruzione nel centro in via Brennero, infatti, ha notato una borsa, in una nicchia, e non ci ha pensato due volte: l’ha portata via ed è fuggito. Questo è quello che è accaduto ieri mattina a Roma, poco dopo le 11, in via Brennero. Chi è il ladro La borsa, quella rubata, apparteneva a una dipendente del CAF, che ha notato la scena e ha subito chiesto aiuto. Le grida, infatti, hanno allertato i passanti, che hanno immediatamente visto il ladro e hanno cercato di inseguirlo, di tallonarlo in strada. Fino a quando sul posto non è intervenuta la Polizia, che ha fermato e bloccato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) Èto in un Caf, ma non certo per ‘sbrigare’ qualche pratica. No, lui aveva in mente dire e tornare a casa con un bel bottino. Quando ha fatto irruzione nel centro in via Brennero, infatti, ha notato una, in una nicchia, e non ci ha pensato due volte: l’ha portata via ed è fuggito. Questo è quello che è accaduto ieri mattina a, poco dopo le 11, in via Brennero. Chi è ilLa, quellata, apparteneva a una dipendente del CAF, che ha notato la scena e ha subito chiesto aiuto. Le grida, infatti, hanno allertato i, che hanno immediatamente visto ile hanno cercato di inseguirlo, di tallonarlo in strada. Fino a quando sul posto non è intervenuta la Polizia, che ha fermato e bloccato il ...

