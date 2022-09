Roma. “Corrado 12.9.1967”. Fede nuziale rubata ritrovata dalla Squadra Mobile della Polizia di Roma. Si cerca il proprietario (Di martedì 6 settembre 2022) Cronache Cittadine Roma – A seguito di alcuni arresti effettuati circa un anno fa dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma, dove L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di martedì 6 settembre 2022) Cronache Cittadine– A seguito di alcuni arresti effettuati circa un anno fa dai poliziottidi, dove L'articolo Cronache Cittadine.

Einaudieditore : Arriva oggi in libreria il nuovo libro di Corrado Augias, LA FINE DI ROMA, e l’autore domani, mercoledì 7 settembre… - licprospero : RT @tizianacampodon: Corrado #Cagli (1910-1974), Autoritratto, 1943, Roma Olio su tela, 55,5 x 38 cm Firmato in basso a destra, collezione… - iosonoBea : RT @tizianacampodon: Corrado #Cagli (1910-1974), Autoritratto, 1943, Roma Olio su tela, 55,5 x 38 cm Firmato in basso a destra, collezione… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: 'A chi è stata rubata questa fede nuziale?': Appello della Questura di #Roma agli sposi. All'interno incisi il nome '… - massidanu : RT @chilhavistorai3: 'A chi è stata rubata questa fede nuziale?': Appello della Questura di #Roma agli sposi. All'interno incisi il nome '… -