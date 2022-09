Rocio Munoz Morales | la moglie di Raoul Bova finisce nella bufera | la pesante polemica esplosa in queste ore

Leggi su kronic

(Di martedì 6 settembre 2022), lasulladi: ecco cosa è accaduto Una delle attrici dalla bellezza disarmante che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua solarità e al suo grande talento dimostrato soprattutto al cinema è proprio lei, la bellissima. Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come modella ed ex ballerina spagnola, diventando conosciuta in Italia per essere la compagna di. Oggi è la Madrina della nuova edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e questo ha cominciato a destare le prime polemiche. ...