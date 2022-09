Robobug | arriva lo scarafaggio cyborg comandato a distanza e alimentato a energia solare

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 settembre 2022) Scarafaggitelecomandati e dotati di un minuscolo modulo di controllo wirelessda una batteria ricaricabile, collegata a una cella, sono stati progettati da un team internazionale guidato dai ricercatori del Riken Cluster for Pioneering Research (Cpr), in Giappone. Nonostante i dispositivi meccanici, l’elettronica ultrasottile e i materiali flessibili consentono agli insetti di muoversi liberamente. Questi risultati, riportati sulla rivista scientifica Flexible Electronics, contribuiranno a rendere l’uso degli insettiuna realtà pratica. I ricercatori hanno cercato di progettare insetti, in parte insetto, in parte macchina, per aiutare a ispezionare aree pericolose o monitorare l’ambiente. Tuttavia, affinché l’uso degli insettisia pratico, ...