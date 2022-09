Rissa tv, Sgarbi asfalta Romano: “State insieme a chi rivendica il comunismo”. Il dem va in tilt (Di martedì 6 settembre 2022) Mentre Quarta Repubblica si stava trascinando stancamente verso l’epilogo, ecco la scintilla. Da una parte Vittorio Sgarbi, dall’altra il dem Andrea Romano. Scoppia improvvisamente la lite a suon di “Imbecille” e “buffone”. Il critico d’arte è candidato a Bologna per il centrodestra contro Pierferdinando Casini. Andrea Romano è in corsa a Piombino, la città dove il Pd locale si è schierato contro il rigassificatore in controtendenza con la linea politica nazionale. Il pomo della discordia che ha acceso la Rissa è stato il presunto fascismo di Giorgia Meloni, il comunismo rivendicato da alcuni partiti della sinistra radicale e le alleanza messe in piedi da Enrico Letta, contestato da buona parte del Pd. Rissa tra Sgarbi e Romano su ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) Mentre Quarta Repubblica si stava trascinando stancamente verso l’epilogo, ecco la scintilla. Da una parte Vittorio, dall’altra il dem Andrea. Scoppia improvvisamente la lite a suon di “Imbecille” e “buffone”. Il critico d’arte è candidato a Bologna per il centrodestra contro Pierferdinando Casini. Andreaè in corsa a Piombino, la città dove il Pd locale si è schierato contro il rigassificatore in controtendenza con la linea politica nazionale. Il pomo della discordia che ha acceso laè stato il presunto fascismo di Giorgia Meloni, ilto da alcuni partiti della sinistra radicale e le alleanza messe in piedi da Enrico Letta, contestato da buona parte del Pd.trasu ...

