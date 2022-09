Ripristinare la leva obbligatoria? Perché secondo De lieto (Libero Sindacato di Polizia “E’ assurdo e fuori dalla storia” (Di martedì 6 settembre 2022) “Siamo in campagna elettorale e si sa, ognuno ha la propria “ricetta” per sollevare le sorti del Paese. C’è anche chi ripropone nuovamente la “ricetta” della leva obbligatoria. Ebbene costui chiede il ripristino del servizio militare obbligatorio, qualora la coalizione di cui fa parte uscirebbe vittoriosa dalle urne, quindi incaricata alla formazione del nuovo governo. Il politico che tanto ama la leva obbligatoria, immediatamente si adopererebbe per il ripristino della stessa così come ha sbandierato e continua a sbandierare in campagna elettorale“. Così ha commentato il Segretario Generale Nazionale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), Antonio de lieto: “E’ invalso in taluno, il convincimento che tanti giovani, siano ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) “Siamo in campagna elettorale e si sa, ognuno ha la propria “ricetta” per solre le sorti del Paese. C’è anche chi ripropone nuovamente la “ricetta” della. Ebbene costui chiede il ripristino del servizio militare obbligatorio, qualora la coalizione di cui fa parte uscirebbe vittoriosa dalle urne, quindi incaricata alla formazione del nuovo governo. Il politico che tanto ama la, immediatamente si adopererebbe per il ripristino della stessa così come ha sbandierato e continua a sbandierare in campagna elettorale“. Così ha commentato il Segretario Generale Nazionale deldi(LI.SI.PO.), Antonio de: “E’ invalso in taluno, il convincimento che tanti giovani, siano ...

