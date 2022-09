kikinouri : @devonnessmiIe Quanto sei patetica. Ha detto 'non mangio carne' perché il cialtrone che ha tirato il pollo ha urlat… - kikinouri : @giadaa03 Ma non dire cretinate. Si rivolgeva al tizio che ha gettato il pollo sul palco e che gli ha urlato qualco… -

ilGiornale.it

... usa invece dell'ironia per sottolineare in realtà il contrario didice: "Cari amici, non ... E Vokal: "indietro, per piacere". Luigi allo stesso modo non si arrende: "Il 13 agosto ti ...... usa invece dell'ironia per sottolineare in realtà il contrario didice: "Cari amici, non ... E Vokal: "indietro, per piacere". Luigi allo stesso modo non si arrende: "Il 13 agosto ti ... "Riportatelo quanto prima in Italia": L'appello di Bocelli per Chico Forti Domani, a Pompei, il cantante parteciperà a un evento in cui verrà presentata una scultura dell’artista Nello Petrucci dedicata all’ex campione di vela ...Peskov: "Misure impediscono la manutenzione dei macchinari". Siglato patto Macron-Scholz per far fronte alla crisi energetica ...