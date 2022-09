Riduzione consumi gas: regole in vista dell’inverno. Cosa si sa (Di martedì 6 settembre 2022) Riduzione consumi gas: nonostante gli sforzi del Governo Draghi per ridurre la dipendenza dell’Italia dagli approvvigionamenti di gas russo, la razionalizzazione delle scorte in vista dell’inverno appare ormai inevitabile. Il Ministero della Transizione Ecologica diffonde le linee guida da seguire per evitare l’emergenza. Riduzione consumi gas: regole in vista dell’inverno Riduzione consumi gas: il Ministero della Transizione Ecologica ha diffuso delle linee guida per “prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia durante il prossimo inverno nonché per rispondere alle richieste europee in termini di Riduzione dei ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 settembre 2022)gas: nonostante gli sforzi del Governo Draghi per ridurre la dipendenza dell’Italia dagli approvvigionamenti di gas russo, la razionalizzazione delle scorte inappare ormai inevitabile. Il Ministero della Transizione Ecologica diffonde le linee guida da seguire per evitare l’emergenza.gas:ingas: il Ministero della Transizione Ecologica ha diffuso delle linee guida per “prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia durante il prossimo inverno nonché per rispondere alle richieste europee in termini didei ...

