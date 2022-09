Ricette da film | Stregata dalla luna | la ricetta del papà di Cher | Le uova alla Cosmo

Leggi su newstv

(Di martedì 6 settembre 2022) La divina, icona a cavallo di sei decenni è stata grande in ogni cosa. Ma le, non erano “cosa per lei”. La divina(Instagram)è un’artista come poche. Cantante, attrice, produttrice, conduttrice, non esiste un ramo dell’entertainment in cui lei non si sia cimentata e con successo. Ma la cucina? Una carriera ineguagliabile Oggi di artiste donne e di enorme talento ce ne sono molte, per fortuna. Molto del loro successo è dovuto anche a delle vere e proprie “pioniere” che si sono affermate nello spettacolo quando per una donna era difficile avere un’immagine come solista, non insieme ad un uomo. Una di queste èilyn Sarkisian LaPierre, questo è il suo nome completo, nasce nel 1946 in California. I suoi genitori si separano presto e la madre si risposerà un ...