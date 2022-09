Ricarda de Roon contro la Gazzetta dello Sport | “La capolista a pagina 24 | non vi vergognate?”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 settembre 2022) Bergamo. L’Atalanta èdella Serie A per la prima volta nella propria storia dopo la quinta giornata della massima serie italiana. Sono giorni di sorrisi in casa Dea, ma non manca qualche piccola polemica, come quella sollevata dade, moglie di Martin. Sulle sue storie Instagram ha postato la fotografia della primadelladi oggi, evidenziando in un riquadro rosso lo spazio dedicato alla notizia del primo posto della Dea. A ciò ha aggiunto una scritta che ha fatto discutere: “La24. Non vinemmeno un po’ di spacciarvi per giornaleivo?” con relativo tag al quotidiano. L’apertura dell’edizione di ...