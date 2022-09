Retroscena Chelsea: doppio tentativo per un centrocampista accostato a Milan e Napoli (Di martedì 6 settembre 2022) Il Chelsea ha incassato un doppio no nel finale di mercato: secondo il Daily Star, i Blues hanno provato senza successo a strappare allo Sheffield... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Ilha incassato unno nel finale di mercato: secondo il Daily Star, i Blues hanno provato senza successo a strappare allo Sheffield...

sportli26181512 : #Koulibaly: 'Jorginho mi assillava da marzo, così ho scelto il Chelsea': L'ex difensore del #Napoli racconta un ret… - Adrieistor131 : RT @fraporzio95: ???? “Here We Go” podcast - Ep.40 ?? Con @FabrizioRomano ?? I retroscena dell’estate di mercato ?? Leao-Chelsea, Depay-Juve… - fraporzio95 : ???? “Here We Go” podcast - Ep.40 ?? Con @FabrizioRomano ?? I retroscena dell’estate di mercato ?? Leao-Chelsea, Dep… - sportli26181512 : #Rudiger, il retroscena: “L’offerta del #RealMadrid era la più bassa”: L’agente del difensore tedesco, Saif Rubie,… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, retroscena #Zakaria: non solo il #Chelsea, ci ha provato il #Liverpool -