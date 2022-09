Regno Unito, Liz Truss è ufficialmente la nuova premier: attesa oggi la lista dei ministri (Di martedì 6 settembre 2022) Liz Truss è ufficialmente la nuova prima ministra del Regno Unito. L’ufficialità è arrivata oggi, 6 settembre, quando l’ex Segretaria di Stato per gli affari esteri del governo Johnson ha incontrato la Regina Elisabetta nella sua residenza al castello di Balmoral in Scozia e ha partecipato alla cerimonia del «baciamano». La neoeletta leader del partito conservatore diventa a 47 anni la 15esima prima ministra a ricevere l’investitura di Elisabetta II, la 56esima nella storia del Paese. Truss rientrerà a Londra nel pomeriggio, dove si insedierà nella residenza al numero 10 di Downing Street lasciata oggi dal suo predecessore Boris Johnson, che ha tenuto in mattinata un discorso di addio. Anche Truss parlerà al pubblico prima di ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Lizlaprima ministra del. L’ufficialità è arrivata, 6 settembre, quando l’ex Segretaria di Stato per gli affari esteri del governo Johnson ha incontrato la Regina Elisabetta nella sua residenza al castello di Balmoral in Scozia e ha partecipato alla cerimonia del «baciamano». La neoeletta leader del partito conservatore diventa a 47 anni la 15esima prima ministra a ricevere l’investitura di Elisabetta II, la 56esima nella storia del Paese.rientrerà a Londra nel pomeriggio, dove si insedierà nella residenza al numero 10 di Downing Street lasciatadal suo predecessore Boris Johnson, che ha tenuto in mattinata un discorso di addio. Ancheparlerà al pubblico prima di ...

