Regno Unito, il primo discorso di Liz Truss da premier a Downing Street: "Supereremo la tempesta, ecco le tre priorità del mio governo" (Di martedì 6 settembre 2022) "Insieme possiamo superare la tempesta". Liz Truss lo ha detto nel corso del suo primo discorso da premier a Downing Street. Eletta dal partito conservatore, ha ricevuto dalla Regina l'incarico di formare un nuovo governo. Al ritorno dall'udienza con Elisabetta II, che l'ha accolta in piedi ma appoggiata a un bastone, Truss ha ammesso il difficile periodo che sta attraversando il Paese e ha promesso di "trasformare la Gran Bretagna". Truss ha elencato tre priorità del suo governo. La prima è rilanciare l'economia tagliando le tasse e avviando riforme per snellire le procedure che rallentano i progetti infrastrutturali e la costruzione di nuove case. La seconda è la gestione della crisi ...

