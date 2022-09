Regno Unito, il discorso di Liz Truss a Downing Street: «Porterò il Paese fuori dalla tempesta» – Il video (Di martedì 6 settembre 2022) Diventata formalmente prima ministra del Regno Unito dopo la stretta di mano con la regina Elisabetta II, la neoleader dei conservatori Liz Truss ha tenuto il suo primo discorso davanti al suo nuovo ufficio al n.10 di Downing Street. Ad aspettarla la pioggia e, di fronte al portone, un leggio che sembra essere lo stesso che ha già usato per il suo discorso al Centro QEII dopo l’annuncio della sua vittoria per la leadership dei Tories. Da quel leggio, Truss riprende la tradizione dei nuovi primi ministri di annunciare ciò che vogliono ottenere durante il loro mandato. Accolta dagli applausi dei presenti, tra deputati Tory e familiari, dedica le prime parole al suo predecessore Boris Johnson: «Sono onorata di prendere questa responsabilità in un momento ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Diventata formalmente prima ministra deldopo la stretta di mano con la regina Elisabetta II, la neoleader dei conservatori Lizha tenuto il suo primodavanti al suo nuovo ufficio al n.10 di. Ad aspettarla la pioggia e, di fronte al portone, un leggio che sembra essere lo stesso che ha già usato per il suoal Centro QEII dopo l’annuncio della sua vittoria per la leadership dei Tories. Da quel leggio,riprende la tradizione dei nuovi primi ministri di annunciare ciò che vogliono ottenere durante il loro mandato. Accolta dagli applausi dei presenti, tra deputati Tory e familiari, dedica le prime parole al suo predecessore Boris Johnson: «Sono onorata di prendere questa responsabilità in un momento ...

