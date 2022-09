Registro delle Opposizioni non funzionante per telefonate moleste, come segnalare chiamate all’AGCOM (Di martedì 6 settembre 2022) In molti si lamentano del Registro delle Opposizioni non funzionante dopo l’iscrizione perché continuano a ricevere telefonate moleste. Dopo una serie di verifiche, lo stesso RPO suggerisce di segnalare l’abuso all’AGCOM e in questo approfondimento saranno riportati tutti i possibili canali di contatto. Prima alcune verifiche Prima di dichiarare il Registro delle Opposizione non funzionante andrebbero effettuate delle opportune verifiche. Ad esempio, gli iscritti devono ben sapere che le chiamate potranno continuare da parte degli operatori con i quali hanno siglato dei contratti di telefonia, energia e altri servizi utili. Ancora, le telefonate ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) In molti si lamentano delnondopo l’iscrizione perché continuano a ricevere. Dopo una serie di verifiche, lo stesso RPO suggerisce dil’abusoe in questo approfondimento saranno riportati tutti i possibili canali di contatto. Prima alcune verifiche Prima di dichiarare ilOpposizione nonandrebbero effettuateopportune verifiche. Ad esempio, gli iscritti devono ben sapere che lepotranno continuare da parte degli operatori con i quali hanno siglato dei contratti di telefonia, energia e altri servizi utili. Ancora, le...

