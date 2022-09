Regina Elisabetta, prime foto dal suo ritiro: come è cambiata (Di martedì 6 settembre 2022) La Regina Elisabetta ha ricevuto a Balmoral, in Scozia, il nuovo Primo Ministro britannico, Liz Truss, per la designazione ufficiale. L’incontro è stato immortalato con alcune foto ufficiali, le prime scattate a Sua Maestà dal suo ritiro nella residenza estiva, lo scorso 21 luglio. La Regina designa la nuova premier Liz russ La Regina Elisabetta, 96 anni, ha dunque designato ufficialmente la nuova premier britannica Liz Truss con la tradizionale cerimonia del baciamano, che può essere un inchino o una stretta di mano. Per la prima volta la Sovrana ha svolto questo compito non a Buckingham Palace. Infatti, i medici le hanno proibito di compiere il lungo viaggio da Balmoral a Londra. La Regina sorridente ma ... Leggi su dilei (Di martedì 6 settembre 2022) Laha ricevuto a Balmoral, in Scozia, il nuovo Primo Ministro britannico, Liz Truss, per la designazione ufficiale. L’incontro è stato immortalato con alcuneufficiali, lescattate a Sua Maestà dal suonella residenza estiva, lo scorso 21 luglio. Ladesigna la nuova premier Liz russ La, 96 anni, ha dunque designato ufficialmente la nuova premier britannica Liz Truss con la tradizionale cerimonia del baciamano, che può essere un inchino o una stretta di mano. Per la prima volta la Sovrana ha svolto questo compito non a Buckingham Palace. Infatti, i medici le hanno proibito di compiere il lungo viaggio da Balmoral a Londra. Lasorridente ma ...

