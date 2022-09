Razionamento energetico | sì o no? Il piano della Spagna

Leggi su formiche

(Di martedì 6 settembre 2022) Mentre l’Europa si prepara ad affrontare la chiusura dei rubinetti del gas russo, i governi europei mettono a punto le misure di. La Francia ha unmolto preciso sui piccoli ma significativi accorgimenti per ridurre i consumi di gas ed energia e cercare di superare quest’inverno. In, invece, l’esecutivo ha le idee più confuse. Teresa Ribera, ministraTransizione Ecologica e la Sfida Demografica, ha respinto la possibilità di imporre unagli spagnoli in questa stagione fredda. Quest’ipotesi, secondo lei, può essere fattibile invece in altri Paesi come la Germania e l’Austria. In un’intervista all’emittente Telecinco, Ribera ha spiegato che nel caso“abbiamo ...