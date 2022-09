Razionamento del gas | ecco il piano ufficiale | cosa va fatto a casa

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 6 settembre 2022) Lo avevamo tanto atteso. Ebbenelo.il “nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale” appena diffuso dal Ministero per la Transizione Ecologica guidato da Roberto Cingolani. Si tratta di un documento di 15 pagine ben dettagliate che dovranno guidare gli italiani neldi gas per i duri mesi a venire. Mesi in cui, se davvero la Russia non intende riaprire il North Stream 1, rischiamo di ritrovarci in forte difficoltà. “L’insieme delle misure di diversificazione illustrate nel– spiega il Mite – consentirà nel medio termine (a partire dalla seconda metà del 2024) di ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo e comunque di ridurre l’uso del gas in generale. Ferme restando tali iniziative, nel breve termine, al fine di risparmiare gas e evitare il più ...