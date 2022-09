Quote Champions League: i consigli per il primo turno (Di martedì 6 settembre 2022) Ci siamo. Finalmente torna la Champions League e con lei tornano anche le Quote più ricche. Per la quinta giornata di campionato il palinsesto è decisamente invitante, e le schedine preparate sono davvero un must. Le squadre potrebbero facilmente approfittare dei passi falsi delle avversarie, quindi occhio alle sorprese. Il nostro consiglio è sempre quello di giocare solo e soltanto ciò che possiamo permetterci di perdere. Ovviamente i risultati non sono certi, ma frutto di uno studio attento e calcolato. Quote Serie A: lo studio Schedina x2 La schedina che ci porta a raddoppiare la posta in gioco è la seguente: Borussia Dortmund-Copenaghen: 1 (1.33) Ajax-Glasgow Rangers: 1 (1.45) Schedina x5 Una ghiottissima quota x5 in Serie A deriva da uno studio a dir poco elaborato. Per questa ... Leggi su zon (Di martedì 6 settembre 2022) Ci siamo. Finalmente torna lae con lei tornano anche lepiù ricche. Per la quinta giornata di campionato il palinsesto è decisamente invitante, e le schedine preparate sono davvero un must. Le squadre potrebbero facilmente approfittare dei passi falsi delle avversarie, quindi occhio alle sorprese. Il nostroo è sempre quello di giocare solo e soltanto ciò che possiamo permetterci di perdere. Ovviamente i risultati non sono certi, ma frutto di uno studio attento e calcolato.Serie A: lo studio Schedina x2 La schedina che ci porta a raddoppiare la posta in gioco è la seguente: Borussia Dortmund-Copenaghen: 1 (1.33) Ajax-Glasgow Rangers: 1 (1.45) Schedina x5 Una ghiottissima quota x5 in Serie A deriva da uno studio a dir poco elaborato. Per questa ...

