Qui Bayern Monaco | 21 i convocati da Nagelsmann | l’elenco completo

I convocati da Nagelsmann per Inter-Bayern Monaco Domani il Bayern Monaco affronterà l'Inter allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. In vista della trasferta meneghina, Julian Nagelsmann ha diramato l'elenco dei convocati, composto da 21 giocatori. Manuel Neuer, Sven Ulreich, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sané, Kingsley Coman, Eric Maxim Choupo-Moting, Sadio Mané, Marcel Sabitzer, Alphonso Davies, Lucas Hernández, Thomas Muller, Ryan Gravenberch, Mathys Tel, Noussair Mazraoui, Jamal Musiala e Josip Stanisic.

