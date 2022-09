“Questo matrimonio non s’ha da fare. Questi due sono cattivi come il prossimo governo”: lo spiritoso discorso di Paolo Sorrentino alle nozze degli amici (Di martedì 6 settembre 2022) Un Don Abbondio senza tonaca. Un’ironia sottile sullo sfondo l’ultimo raggio dì un tramonto infuocato che si infilava nel tempio dell’amore dì Villa Fersen. Paolo Sorrentino ha unito in matrimonio Massimo Osanna e Gianluca De Marchi. “Questo matrimonio non s’ha da fare. Abbiamo cercato in tutti i modi di fargli cambiare idea. Ma Questi due sono cattivi come il prossimo governo. Hanno invitato anche Messner. Ma ha risposto che lui non scala più…”, ha scherzato il regista Premio Oscar nel suo discorso durante la Cerimonia. Oggetto dì punzecchiature è stata Villa Lysis, ad alta quota incastonata nella roccia in verticale di Capri. La sua bellezza sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Un Don Abbondio senza tonaca. Un’ironia sottile sullo sfondo l’ultimo raggio dì un tramonto infuocato che si infilava nel tempio dell’amore dì Villa Fersen.ha unito inMassimo Osanna e Gianluca De Marchi. “nonda. Abbiamo cercato in tutti i modi di fargli cambiare idea. Madueil. Hanno invitato anche Messner. Ma ha risposto che lui non scala più…”, ha scherzato il regista Premio Oscar nel suodurante la Cerimonia. Oggetto dì punzecchiature è stata Villa Lysis, ad alta quota incastonata nella roccia in verticale di Capri. La sua bellezza sta ...

FQMagazineit : “Questo matrimonio non s’ha da fare. Questi due sono cattivi come il prossimo governo”: lo spiritoso discorso di Pa… - ireninax : @AUniversale Però sul fine vita ha detto sì. Quello che non capisco è come possa aver detto sì a questo e allo stes… - karolinazac1 : @Sabry_Swan Comunque questo matrimonio sarà sicuramente alla fine del 2023 visto che hanno dei progetti,festa di fi… - ladyvend3tta : @SOP3CORE forse è proprio per questo che i conservatori si incazzano quando si parla di matrimoni gay, perché gli r… - Sarti_Davide : RT @Sarti_Davide: @EnricoLetta Più di questo, impone le adozioni ai gay. È per questo che volete il matrimonio LGBT. Voi odiate i bambini… -