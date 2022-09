"Questi signori fanno i furbi". Sallusti rivela tutto: chi sta massacrando l'Italia (Di martedì 6 settembre 2022) Alessandro Sallusti alza il velo sulla crisi energetica che sta investendo il Paese. Il costo abnorme delle bollette e le famiglie che faticano a far quadrare i conti per l'inflazione galoppante sono i temi che sono stati affrontati nel corso dell'ultima puntata di Quarta Repubblica. Il direttore di Libero ha messo a fuoco tutti gli aspetti che stanno portando milioni di Italiani a pagare bollette a prezzi da capogiro. I problemi come è noto arrivano da lontano e la guerra in Ucraina con la risposta di Putin alle sanzioni varate dall'Occidente hanno fatto il resto. Ma a questo punto Sallusti fa un passo in avanti non da poco e svela un retroscena sul mercato del gas che in pochi hanno sottolineato finora. Intervenendo a Quarta Repubblica, Sallusti afferma: "Questa delle sanzioni è la decisione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Alessandroalza il velo sulla crisi energetica che sta investendo il Paese. Il costo abnorme delle bollette e le famiglie che faticano a far quadrare i conti per l'inflazione galoppante sono i temi che sono stati affrontati nel corso dell'ultima puntata di Quarta Repubblica. Il direttore di Libero ha messo a fuoco tutti gli aspetti che stanno portando milioni dini a pagare bollette a prezzi da capogiro. I problemi come è noto arrivano da lontano e la guerra in Ucraina con la risposta di Putin alle sanzioni varate dall'Occidente hanno fatto il resto. Ma a questo puntofa un passo in avanti non da poco e svela un retroscena sul mercato del gas che in pochi hanno sottolineato finora. Intervenendo a Quarta Repubblica,afferma: "Questa delle sanzioni è la decisione ...

