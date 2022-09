Questi dati riguardanti il primo anno di governo Draghi sono imprecisi (Di martedì 6 settembre 2022) Il 5 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un’immagine contenente una foto del presidente del Consiglio uscente Mario Draghi e alcuni presunti dati riguardanti il primo anno dell’esecutivo da lui guidato, insediatosi il 13 febbraio 2021. Il post oggetto della segnalazione Le informazioni riportate nell’immagine sostengono che nei primi 12 mesi del governo Draghi il costo dell’energia elettrica sia aumentato del 131 per cento, quello del gas del 95 per cento e che benzina e gasolio siano saliti rispettivamente del 50 e del 58 per cento. L’immagine aggiunge inoltre che l’inflazione si sia attestata all’8 per cento e che nel 2021 si sia registrato un «+43%» di aziende chiuse e nel ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 settembre 2022) Il 5 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un’immagine contenente una foto del presidente del Consiglio uscente Marioe alcuni presuntiildell’esecutivo da lui guidato, insediatosi il 13 febbraio 2021. Il post oggetto della segnalazione Le informazioni riportate nell’immagine sostengono che nei primi 12 mesi delil costo dell’energia elettrica sia aumentato del 131 per cento, quello del gas del 95 per cento e che benzina e gasolio siano saliti rispettivamente del 50 e del 58 per cento. L’immagine aggiunge inoltre che l’inflazione si sia attestata all’8 per cento e che nel 2021 si sia registrato un «+43%» di aziende chiuse e nel ...

RobertoBurioni : Ovviamente non si può criticare chi, nella terribile primavera del 2020, ha provato di tutto per salvare i pazienti… - borghi_claudio : @VeroDeRomanis Considera eccome... Ci vuol cortesemente postare quanto è l'aumento dell'export e quanto è la diminu… - LiaQuartapelle : Quindi, a partire da questi dati. Chi dice che le sanzioni colpiscono solo l’Europa lo dice per ignoranza o perché… - Rufus_in_F4bula : @misterakko iRobot è della Amazon… i robot ha una telecamera frontale e conosce il perimetro dell casa… si collega… - dukana2 : RT @dukana2: Dopo i tre milioni di soldi nostri dati a questi ??da #Calenda …l’unica traccia rimane questo #account triste e solitario….di f… -