Questa coppia ha avuto tre gemelli a distanza di 2 anni l'uno dall'altro (Di martedì 6 settembre 2022) Una coppia inglese ha avuto tre gemelli a distanza di due anni l'uno dall'altro. Karen e James Mark hanno dato il benvenuto a Cameron, il primo, a settembre 2018. Poi è arrivata Isabella a settembre 2020 e, infine, Gabriella, a luglio 2022. Tutto ciò è stato possibile grazie alla fecondazione in vitro (IVF): i tre bimbi sono considerati gemelli poiché sono stati concepiti lo stesso giorno, nello stesso momento, dallo stesso lotto di embrioni. Vi raccomandiamo... "Sono rimasta incinta di 2 gemelli 3 mesi dopo aver partorito il mio terzo figlio" Taelyn MacDonald ha 26 anni e cinque figli, gli ultimi due concepiti a distanza di ...

