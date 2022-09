Quanto costa l’auto di Mancini? Il prezzo lascia di sasso (Di martedì 6 settembre 2022) Roberto Mancini ha fatto vivere un’estate incredibile all’Italia con la vittoria dell’Europeo. Il CT è finito sulle prime pagine di tutto il mondo con un tasso di curiosità sempre più alto. Il mister, però, ha anche la passione delle auto. Sapete Quanto costa la sua auto? Roberto Mancini è uno degli sportivi italiani più importanti al mondo. Sia sul campo di calcio che in panchina ha dimostrato sempre il suo valore. L’ultimo periodo non è per lui stato semplice. Ma il CT della Nazionale trova consolazione con i motori. La sua auto è davvero incredibile e potrebbe lasciare di sasso tanti curiosi. Ansa FotoL’ultimo periodo storico, anche per l’Italia calcistica, non è stato dei più sereni. Dopo la grande vittoria all’Europeo, molti pensavano che si sarebbe aperto un ... Leggi su chenews (Di martedì 6 settembre 2022) Robertoha fatto vivere un’estate incredibile all’Italia con la vittoria dell’Europeo. Il CT è finito sulle prime pagine di tutto il mondo con un tasso di curiosità sempre più alto. Il mister, però, ha anche la passione delle auto. Sapetela sua auto? Robertoè uno degli sportivi italiani più importanti al mondo. Sia sul campo di calcio che in panchina ha dimostrato sempre il suo valore. L’ultimo periodo non è per lui stato semplice. Ma il CT della Nazionale trova consolazione con i motori. La sua auto è davvero incredibile e potrebbere ditanti curiosi. Ansa FotoL’ultimo periodo storico, anche per l’Italia calcistica, non è stato dei più sereni. Dopo la grande vittoria all’Europeo, molti pensavano che si sarebbe aperto un ...

disinformatico : A quanto pare non è uno scherzo e non è umorismo. Una rappresentante del Congresso non sa la differenza fra una bat… - RadioZetaOf : ?? 'Quando mi chiama sono in Jacuzzi. Mi dice arrivo, le dico uh si! Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo… - businessonlinei : Quanto costa in media rc #auto per un'auto elettrica nel 2022 tra sconti e #bonus - Giovanna_Garre : RT @MilanoFinanza: Putin ci costa 450 miliardi. Ecco quanto l’Europa pagherà in più ogni anno per gas e petrolio - Froz3nPrinc3s : Non sei invitato a questo prossimo mio errore , quanto costa Ricominciare ????? -