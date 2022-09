Quanti giorni di lavoro servono per pagare le bollette? Italia terzultima in Ue – Lo studio (Di martedì 6 settembre 2022) Nel 2022, agli Italiani serviranno 30 giorni di lavoro per raccogliere i soldi necessari a pagare le bollette di tutto l’anno. A rivelarlo è uno studio realizzato dalla Ces, la Confederazione europea dei sindacati, che ha confrontato gli stipendi medi nazionali con i costi dell’energia nei diversi Paesi membri dell’Unione Europea. Nel nostro Paese, in media, un lavoratore dovrà versare in spese di luce e gas l’8,3% del suo stipendio annuale. Confrontando questo dato con il resto dell’Ue, il nostro Paese occupa la terzultima posizione. In testa alla classifica Austria, Lussemburgo e Lituania Il calcolo della Confederazione europea dei sindacati è stato fatto a partire dai costi dell’energia previsti per il 2022 nei singoli Stati, mentre la stima sulle ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Nel 2022, aglini serviranno 30diper raccogliere i soldi necessari aledi tutto l’anno. A rivelarlo è unorealizzato dalla Ces, la Confederazione europea dei sindacati, che ha confrontato gli stipendi medi nazionali con i costi dell’energia nei diversi Paesi membri dell’Unione Europea. Nel nostro Paese, in media, un lavoratore dovrà versare in spese di luce e gas l’8,3% del suo stipendio annuale. Confrontando questo dato con il resto dell’Ue, il nostro Paese occupa laposizione. In testa alla classifica Austria, Lussemburgo e Lituania Il calcolo della Confederazione europea dei sindacati è stato fatto a partire dai costi dell’energia previsti per il 2022 nei singoli Stati, mentre la stima sulle ...

GuidoDeMartini : ?? OK. IN QUESTI GIORNI TUTTI HANNO CONVENUTO che con una terapia domiciliare precoce con antinfiammatori, si sarebb… - sc_kleene : @aciapparoni Quanti giorni @RobertoGuenzi ? - xcaswinchester : Sarebbe bello ma un farmacopie di Louis sarebbe quasi infattibile, non solo ci sarebbe Milano bloccata ma dovrebbe… - giober50 : Avevano riordinato il parchetto del quartiere Dove si raccolgono i ragazzi dopo la scuola. Per i bambini c'era lo s… - GPTurchi : @Pignottone @chamberspitt1 @ilrisolutoreIT @live_munro Perché presa diretta? La perdita non mi pare dovrebbe essere… -