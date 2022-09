Quante ore dormite la notte? La risposta potrebbe essere il segreto della longevità (Di martedì 6 settembre 2022) Una buona notte di sonno è il miglior consiglio medico in assoluto: dormire bene non solo fa bene alla salute fisica ma anche a quella mentale. Dato che il sonno è un elemento chiave per il benessere dell’uomo, un gruppo di scienziati tra i migliori alla Stanford Medicine hanno fatto una scoperta sensazionale. La chiamano ‘età del sonno’ e può influenzare positivamente o negativamente la salute a lungo termine. Stando a quanto spiegato dagli esperti al tabloid inglese ‘The Sun’, l’età del sonno è una proiezione dell’età che si connette al benessere psico-fisico in proporzione alla qualità del riposo. Questo dato è stato scoperto e rilevato dopo l’attenta osservazione di un gruppo di pazienti. I soggetti della ricerca appartenevano alla stessa fascia d’età e ne sono stati monitorati tutti gli aspetti e ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 6 settembre 2022) Una buonadi sonno è il miglior consiglio medico in assoluto: dormire bene non solo fa bene alla salute fisica ma anche a quella mentale. Dato che il sonno è un elemento chiave per il bendell’uomo, un gruppo di scienziati tra i migliori alla Stanford Medicine hanno fatto una scoperta sensazionale. La chiamano ‘età del sonno’ e può influenzare positivamente o negativamente la salute a lungo termine. Stando a quanto spiegato dagli esperti al tabloid inglese ‘The Sun’, l’età del sonno è una proiezione dell’età che si connette al benpsico-fisico in proporzione alla qualità del riposo. Questo dato è stato scoperto e rilevato dopo l’attenta osservazione di un gruppo di pazienti. I soggettiricerca appartenevano alla stessa fascia d’età e ne sono stati monitorati tutti gli aspetti e ...

crazystemix : @txmmyfnb in quante ore? - TucoBenedictoP_ : Se penso a quante volte toccherà ripeterlo a tutti i poveracci che in queste ore pendono dalle labbra di questa car… - marcladis : @cercasivastit Dopo quante ore di trucco? - misainthesky : Ma da quante ore è già buio? Che tristezza ?? Ma come cavolo fate ad amare l'inverno, io proprio non mi capacito. - _xxbloodyxx : non importa quante ore dormo, ho sempre sonno -