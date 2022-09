Pur di partecipare al GF VIP, la Prati ha ritirato le accuse contro Barbara d’Urso e rinunciato a milioni di euro? (Di martedì 6 settembre 2022) Il 23 luglio, Dagospia aveva anticipato la presenza di Pamela Prati nel cast della settima edizione del Grande Fratello VIP in un articolo a firma di Giuseppe Candela. Il giornalista, aveva anche parlato di una clausola particolare, che la Prati avrebbe accettato pur di partecipare al reality condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini. Su Dagospia quindi scriveva: “Ora Pamela è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip, per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara d’Urso.” Dopo tutta la questione legata al Prati Gate infatti, la sarda aveva presentato una richiesta di risarcimento danno nei confronti di Mediaset e della d’Urso, che, come aveva rivelato la conduttrice a Verissimo, superava i 5 milioni di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 settembre 2022) Il 23 luglio, Dagospia aveva anticipato la presenza di Pamelanel cast della settima edizione del Grande Fratello VIP in un articolo a firma di Giuseppe Candela. Il giornalista, aveva anche parlato di una clausola particolare, che laavrebbe accettato pur dial reality condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini. Su Dagospia quindi scriveva: “Ora Pamela è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip, per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e.” Dopo tutta la questione legata alGate infatti, la sarda aveva presentato una richiesta di risarcimento danno nei confronti di Mediaset e della, che, come aveva rivelato la conduttrice a Verissimo, superava i 5di ...

