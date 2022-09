Psg, Mbappé rivela: “Non sono andato al Real Madrid perché me l’ha chiesto Macron” (Di martedì 6 settembre 2022) Kylian Mbappé, attaccante del Psg, ha rilasciato un’intervista al New York Times, toccando vari temi tra cui il suo mancato passaggio al Real Madrid: “Ne ho parlato con il presidente Macron. Non avrei mai immaginato una cosa simile, è stato incredibile. Mi ha detto: ‘Sei fondamentale per il Paese, voglio che tu resti’. Se te lo dice il presidente, conta“. Il giornale rivela tuttavia come la partenza della stella francese in direzione Madrid sia solamente questione di tempo. Lo stesso presidente Macron avrebbe detto a Mbappé: “C’è tempo, rimani ancora un po’ qui“. Kylian ha poi parlato delle sue ambizioni e del futuro del calcio: “Non mi pongo limiti. Messi e Ronaldo prima o poi si fermeranno, quindi bisognerà trovare qualcuno di nuovo in questa nuova ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Kylian, attaccante del Psg, ha rilasciato un’intervista al New York Times, toccando vari temi tra cui il suo mancato passaggio al: “Ne ho parlato con il presidente. Non avrei mai immaginato una cosa simile, è stato incredibile. Mi ha detto: ‘Sei fondamentale per il Paese, voglio che tu resti’. Se te lo dice il presidente, conta“. Il giornaletuttavia come la partenza della stella francese in direzionesia solamente questione di tempo. Lo stesso presidenteavrebbe detto a: “C’è tempo, rimani ancora un po’ qui“. Kylian ha poi parlato delle sue ambizioni e del futuro del calcio: “Non mi pongo limiti. Messi e Ronaldo prima o poi si fermeranno, quindi bisognerà trovare qualcuno di nuovo in questa nuova ...

