Psg, club nella bufera per spreco ambientale: criticata la trasferta in jet privato (Di martedì 6 settembre 2022) bufera in casa Psg. Il club francese è sotto accusa per aver utilizzato come mezzo di spostamento per l'ultimo match contro il Nantes, un jet privato. Il tragitto sarebbe stato di circa 40 minuti e, a bordo di un treno, si sarebbe impiegato poco più tempo ma una quantità molto minore di CO2. "Un viaggio in Tgv inquina 80 volte di meno che uno in aereo", ha sostenuto Jean-Pierre Farandou, ad della Sncf, la compagnia che gestisce la linea ferroviaria francese. A provocare reazioni infastidite è stata la dichiarazione del tecnico francese in conferenza stampa, dove dichiarava ridendo che "per i prossimi viaggi chiederà di viaggiare in carro a vela", accompagnato dall'ilarità di Mbappè. Non si sono fatte attendere le repliche: "Signor Galtier, ci ha abituati a risposte piu' pertinenti e responsabili. Ne parliamo?", ha twittato la ...

