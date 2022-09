Pronto ad arrivare il Fitbit Charge 6: le novità rispetto al Charge 5 (Di martedì 6 settembre 2022) Qualora i modelli Inspire 3, Versa 4 e Sense 2 di Fitbit non abbiano soddisfatto le vostre aspettative, la società di proprietà di Google si è messa a lavoro su un altro dispositivo da indossare al polso, ossia il Fitbit Charge 6. Questo nuovo modello andrà a sostituire quello ad oggi già in vendita e che è stato presentato nell’estate del 2021. Ora come ora, non vi è alcuna notizia ufficiale, ma a quanto pare qualcosa davvero bolle in pentola e sta per essere rivelato. Infatti, una piccola conferma sarebbe arrivata proprio dalla FCC lo stesso giorno in cui Fitbit ha annunciato il suo trio di nuovi dispositivi, registrando il nuovo FB424. La normativa suggerisce fortemente che questo sarà un prodotto che farà il suo esordio sugli scaffali dei negozi. Dotato solo di Bluetooth ed NFC, le somiglianze ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Qualora i modelli Inspire 3, Versa 4 e Sense 2 dinon abbiano soddisfatto le vostre aspettative, la società di proprietà di Google si è messa a lavoro su un altro dispositivo da indossare al polso, ossia il6. Questo nuovo modello andrà a sostituire quello ad oggi già in vendita e che è stato presentato nell’estate del 2021. Ora come ora, non vi è alcuna notizia ufficiale, ma a quanto pare qualcosa davvero bolle in pentola e sta per essere rivelato. Infatti, una piccola conferma sarebbe arrivata proprio dalla FCC lo stesso giorno in cuiha annunciato il suo trio di nuovi dispositivi, registrando il nuovo FB424. La normativa suggerisce fortemente che questo sarà un prodotto che farà il suo esordio sugli scaffali dei negozi. Dotato solo di Bluetooth ed NFC, le somiglianze ...

uhmuhm_l : @AStramezzi @dottor996 Non la faccio facile. Sono pronto anche a vivere in strada. Nel caso estremo dovessero arriv… - GloriaCracchio2 : RT @lookatreb: “Sono pronto per “Amici22?Ma amici22”. non dovevamo… - losver12447283 : RT @lookatreb: “Sono pronto per “Amici22?Ma amici22”. non dovevamo… - ich3anel : RT @lookatreb: “Sono pronto per “Amici22?Ma amici22”. non dovevamo… - elisabe85050410 : RT @lookatreb: “Sono pronto per “Amici22?Ma amici22”. non dovevamo… -