Privacy degli adolescenti: il garante irlandese multa Instagram per 405 milioni di euro (Di martedì 6 settembre 2022) La sanzione arriva dopo un'indagine che ha accertato più violazioni della Privacy di utenti minorenni. Pubblicati alcuni loro dati personali, compresi indirizzo e-mail e numero di telefono. Meta si difende: "abbiamo aggiornato le impostazioni di sicurezza già l'anno scorso"....

