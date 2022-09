“Primo Appuntamento”, nuovi episodi con Montrucchio su Real Time (Di martedì 6 settembre 2022) Da martedì 6 settembre in onda un nuovo ciclo di 15 puntate che coprirà l’intera stagione tv del martedì nel prime Time di Discovery Nuovo ciclo di episodi inediti per il dating fenomeno di Real Time ‘Primo Appuntamento’ che, dopo la parentesi “marina” della versione Crociera e la pausa estiva, torna in prima tv assoluta sul canale 31 dal 6 settembre ogni martedì alle 21.20 fino a dicembre per poi tornare, dopo una pausa natalizia, ad inizio anno nuovo. Al timone del programma che fa incontrare – e a volte innamorare – i cuori solitari d’Italia sempre Flavio Montrucchio, recentemente premiato al Festival di Benevento Cinema e Tv come “Miglior Conduttore della stagione”. Dopo 4 stagioni tradizionali e 2 spin off in Crociera, il Re di cuori di Real ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 settembre 2022) Da martedì 6 settembre in onda un nuovo ciclo di 15 puntate che coprirà l’intera stagione tv del martedì nel primedi Discovery Nuovo ciclo diinediti per il dating fenomeno di’ che, dopo la parentesi “marina” della versione Crociera e la pausa estiva, torna in prima tv assoluta sul canale 31 dal 6 settembre ogni martedì alle 21.20 fino a dicembre per poi tornare, dopo una pausa natalizia, ad inizio anno nuovo. Al timone del programma che fa incontrare – e a volte innamorare – i cuori solitari d’Italia sempre Flavio, recentemente premiato al Festival di Benevento Cinema e Tv come “Miglior Conduttore della stagione”. Dopo 4 stagioni tradizionali e 2 spin off in Crociera, il Re di cuori di...

BelpietroTweet : Il segretario lancia la mobilitazione pre voto. Primo appuntamento: gazebo per combattere il caro bollette. Come se… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Letta è alla canna del gas: in piazza contro sé stesso Il segretario lancia la m… - acmilan : ?? Primo appuntamento stagionale con la #SerieAFemminile ??? Le scelte di Mister Ganz per #MilanFiorentina ?? LIVE dal… - L_allocca : RT @PaoloBorg: Una Rx gomito in un ospedale dell'hinterland milanese primo appuntamento ottobre 2023 con SSN Ottobre 2023 - Lopinionista : 'Primo Appuntamento', nuovi episodi con Montrucchio su Real Time -