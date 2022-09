Primo Appuntamento, anticipato: Flavio Montrucchio torna con nuovi episodi (Di martedì 6 settembre 2022) Nuovo ciclo di episodi inediti per il dating fenomeno di Real Time Primo Appuntamento che vedrà nuovamente al timone Flavio Montrucchio. Per la prima volta, il programma andrà in onda già a partire da settembre, per poi coprire tutta la stagione tv. Dopo la parentesi “marina” della versione Crociera e la pausa estiva, Primo Appuntamento torna in prima tv assoluta su Real Time canale 31. Al timone del programma, l’ormai collaudatissimo Flavio Montrucchio, riconfermato per la quinta edizione di fila. Dopo l’esordio con Valerio Capriotti nel 2017 e la breve incursione di Gabriele Corsi, nel 2018, il dating di Real Time ha trovato il suo volto ideale nel conduttore torinese. Il programma andrà in onda con i ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 settembre 2022) Nuovo ciclo diinediti per il dating fenomeno di Real Timeche vedrà nuovamente al timone. Per la prima volta, il programma andrà in onda già a partire da settembre, per poi coprire tutta la stagione tv. Dopo la parentesi “marina” della versione Crociera e la pausa estiva,in prima tv assoluta su Real Time canale 31. Al timone del programma, l’ormai collaudatissimo, riconfermato per la quinta edizione di fila. Dopo l’esordio con Valerio Capriotti nel 2017 e la breve incursione di Gabriele Corsi, nel 2018, il dating di Real Time ha trovato il suo volto ideale nel conduttore torinese. Il programma andrà in onda con i ...

