Prime settimane di scuola ad orario ridotto, quando il docente è tenuto al recupero dell’orario non effettuato (Di martedì 6 settembre 2022) Il docente che nelle Prime settimane di scuola non effettua l’orario intero deve poi recuperare quelle ore? E’ possibile recuperarle nel corso dell’anno scolastico, con supplenze, con altre attività? Analizziamo attentamente ciò che ci dice il Contratto e ciò che, in autonomia, possono fare le scuole L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 settembre 2022) Ilche nelledinon effettua l’intero deve poi recuperare quelle ore? E’ possibile recuperarle nel corso dell’anno scolastico, con supplenze, con altre attività? Analizziamo attentamente ciò che ci dice il Contratto e ciò che, in autonomia, possono fare le scuole L'articolo .

