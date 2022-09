Presidenzialismo, Meloni rilancia la Bicamerale: «Può essere una soluzione, pronta al dialogo con il centrosinistra» (Di martedì 6 settembre 2022) «Possiamo ripartire da sistema francese, qualcuno propone il premierato, il sindaco d’Italia. L’importante è che si parli di questa che è la madre di tutte le riforme». Ospite di Porta a porta su Rai 1, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, torna sulla questione Presidenzialismo e apre alla possibilità di istituire una Commissione parlamentare Bicamerale per dibattere sul tema con le diverse forze politiche: «La Bicamerale è una delle soluzioni su cui sono d’accordo, sono per aprire un dibattito», afferma ribadendo l’intenzione di «fare le riforme con tutti ma non mi faccio impantanare dalla sinistra». L’obiettivo per le prossime elezioni è chiaro e duplice: «Vincere come coalizione e essere primo partito». E se poi questo accadrà, come i sondaggi dicono fino ad oggi «proporrò al ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) «Possiamo ripartire da sistema francese, qualcuno propone il premierato, il sindaco d’Italia. L’importante è che si parli di questa che è la madre di tutte le riforme». Ospite di Porta a porta su Rai 1, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, torna sulla questionee apre alla possibilità di istituire una Commissione parlamentareper dibattere sul tema con le diverse forze politiche: «Laè una delle soluzioni su cui sono d’accordo, sono per aprire un dibattito», afferma ribadendo l’intenzione di «fare le riforme con tutti ma non mi faccio impantanare dalla sinistra». L’obiettivo per le prossime elezioni è chiaro e duplice: «Vincere come coalizione eprimo partito». E se poi questo accadrà, come i sondaggi dicono fino ad oggi «proporrò al ...

