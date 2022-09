Presidenzialismo? Meloni lancia la soluzione Bicamerale e gela la sinistra (Di martedì 6 settembre 2022) "Il voto per le liste di Calenda e di Conte sono oggettivamente oggi un aiuto alla vittoria della destra", che le consentirebbe di "superare il 70% di rappresentanza parlamentare". Enrico Letta, di buon mattino, decide di radunare in collegamento tutti i 600 candidati del Pd per "un discorso di carica personale". Il timore del segretario dem - appare evidente - è che una vittoria schiacciante possa consentire al centrodestra di fare le riforme istituzionali cambiando la Costituzione in senso presidenzialista. Ma in serata è Giorgia Meloni a rispondere a queste preoccupazioni, aprendo all'ipotesi di una commissione Bicamerale per le riforme: "una Bicamerale è una delle soluzioni su cui sono assolutamente d'accordo, ma occorre un dibattito. Le riforme istituzionali le vorrei fare insieme a tutti ma non mi faccio impantanare dai ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) "Il voto per le liste di Calenda e di Conte sono oggettivamente oggi un aiuto alla vittoria della destra", che le consentirebbe di "superare il 70% di rappresentanza parlamentare". Enrico Letta, di buon mattino, decide di radunare in collegamento tutti i 600 candidati del Pd per "un discorso di carica personale". Il timore del segretario dem - appare evidente - è che una vittoria schiacciante possa consentire al centrodestra di fare le riforme istituzionali cambiando la Costituzione in senso presidenzialista. Ma in serata è Giorgiaa rispondere a queste preoccupazioni, aprendo all'ipotesi di una commissioneper le riforme: "unaè una delle soluzioni su cui sono assolutamente d'accordo, ma occorre un dibattito. Le riforme istituzionali le vorrei fare insieme a tutti ma non mi faccio impantanare dai ...

tempoweb : Presidenzialismo? @GiorgiaMeloni lancia la soluzione #Bicamerale e gela la #sinistra #6settembre… - infoitinterno : Meloni: 'Presidenzialismo? Bicamerale può essere una soluzione'. Letta la stoppa: 'Costituzione è sacra, un punto f… - rumentacontrac1 : RT @ItalianPolitics: Molti non hanno dato grande peso a queste parole di Giorgia Meloni a Cernobbio ieri: «Draghi bravissimo ma non ha funz… - infoitinterno : Elezioni: Meloni, presidenzialismo? Bicamerale può essere soluzione - HuffPostItalia : Meloni da Vespa: le sanzioni funzionano, no scostamento e bicamerale per il presidenzialismo -