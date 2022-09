Pokémon Scarlatto e Violetto | domani arriverà un nuovo trailer

Leggi su tuttotek

(Di martedì 6 settembre 2022) Come in molti appassionati di queste mitiche creature già sanno,uscirà tra circa un paio di mesi, ma per ingannare l’attesa è meglio segnarsi ilin arrivosarà un altro capitolo della saga resa celebre da un ispiratissimo Satoshi Tajiri oramai più di 20 anni fa e che ha saputo conquistare intere generazioni di videogiocatori ed appassionati. I fan ora possono stare tranquilli perché, per la giornata di, è già stato fissato unper questogioco! Andiamo a capire un po’ meglio la situazione.: dove e quando ...