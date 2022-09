Pnrr: P.Chigi, 'Italia domani si fa insieme', nuovo spot approda su tv, radio e social (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Prende il via la nuova campagna su Italia domani/Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dalle ore 08 di domani parte una campagna articolata in uno spot generalista (https://youtu.be/5NYPTQ6obCE) cui seguiranno 6 spot tematici dedicati alle singole missioni del Piano: il claim della campagna, che andrà in onda su tv-canali social-radio-canali partner, è 'Italia domani si fa insieme'. Lo spot, della durata di mezzo minuto, ricorda ai cittadini e agli Enti territoriali come restare costantemente informati e proseguire nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le cui misure sono entrate nel vivo e sono soggette a scadenza. Lo spot fa parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Prende il via la nuova campagna su/Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dalle ore 08 diparte una campagna articolata in unogeneralista (https://youtu.be/5NYPTQ6obCE) cui seguiranno 6tematici dedicati alle singole missioni del Piano: il claim della campagna, che andrà in onda su tv-canali-canali partner, è 'si fa'. Lo, della durata di mezzo minuto, ricorda ai cittadini e agli Enti territoriali come restare costantemente informati e proseguire nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le cui misure sono entrate nel vivo e sono soggette a scadenza. Lofa parte ...

