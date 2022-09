Pnrr, l’analisi di Tremonti: «Il Piano va riscritto. Oggi c’è l’inflazione, che all’epoca non c’era» (Di martedì 6 settembre 2022) Se Giulio Tremonti ha una dote indiscutibile, è quella di saper attendere. Quasi sapesse che il tempo lavora per lui. Capita a chi lavora sugli scenari più che sulle contingenze del momento. Che si parli di globalizzazione, di ambiente o della rarefazione del ruolo degli Stati nazionali, c’è sempre un suo articolo di anni addietro, quando non un libro, che gli consente di dire “io l’avevo previsto“. E non è millanteria, come conferma l’intervista rilasciata Oggi al Corriere della Sera. «Il capitalismo ha abusato dell’ambiente» Il professore, Oggi candidato con Fratelli d’Italia, parte dalla sua ultima fatica editoriale (Globalizzazione – Le piaghe e la cura possibile, Solferino editore) per assestare un colpo alla globalizzazione capitalista, paragonandola nientemeno che a Stalin. Come il dittatore georgiano, spiega, «il capitalismo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) Se Giulioha una dote indiscutibile, è quella di saper attendere. Quasi sapesse che il tempo lavora per lui. Capita a chi lavora sugli scenari più che sulle contingenze del momento. Che si parli di globalizzazione, di ambiente o della rarefazione del ruolo degli Stati nazionali, c’è sempre un suo articolo di anni addietro, quando non un libro, che gli consente di dire “io l’avevo previsto“. E non è millanteria, come conferma l’intervista rilasciataal Corriere della Sera. «Il capitalismo ha abusato dell’ambiente» Il professore,candidato con Fratelli d’Italia, parte dalla sua ultima fatica editoriale (Globalizzazione – Le piaghe e la cura possibile, Solferino editore) per assestare un colpo alla globalizzazione capitalista, paragonandola nientemeno che a Stalin. Come il dittatore georgiano, spiega, «il capitalismo ...

