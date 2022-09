Pjanic lascia il Barcellona | decisa la nuova avventura dell’ex Juventus e Roma!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 6 settembre 2022) Altro giro, altra. Il calcio dei dollari e dei petrodollari non finisce mai di trovare adepti e convincerli a seguire il loro credo a suon di soldi. Tra Emirati Arabi, Arabia Saudita ed anche Europa con i proprietari che si cospargono il capo delle loro ricchezze inducendo gli altri competitors di fatto a non poter competere, ormai quella del Medio Oriente è diventato un porto sicuro dove poter svernare. Miralem Pjani?, now flying to in order to sign the contract as new Sharjah Football Club player. #FCBBarcelona have full agreement with Sharjah — it will be permanent deal. pic.twitter.com/4q36oBfM0Z— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2022 Ultimo ad essere giunto in Asia è l’exe Roma Miralem, il quale dopo aver risolto il suo contratto con ilha deciso di ...