Pioli | ” Potevamo fare di più | il Chelsea ci ha complicato la vita”

Il Milan di Stefano Pioli ha avuto non pochi rimpianti quando ha lasciato il campo del Red Bull Salisburgo questa sera, riuscendo strappare solo un pareggio contro un avversario ampiamente alla portata, soprattutto dopo la sconfitta del Chelsea questa sera sul campo della Dinamo Zagabria. Proprio il tecnico dei rossoneri si è concesso per un'intervista a Sky Sport dove ha mostrato il suo punto di vista riguardo l'esordio dei suoi uomini in Austria. "Dovevamo fare di più, va bene portare via un punto, ma serviva molto di più. E' stata una prestazione sufficiente. Abbiamo cercato di fare loro del male fino alla fine, purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa. Erano schierati molto bene, soprattutto in avanti e si sono chiusi in maniera molto buona, questo non ci ha aiutato.

