Piemonte | edilizia ospedaliera al collasso | le giravolte dell’assessore regionale alla sanità

(Di martedì 6 settembre 2022) Estate rovente, con i media testimoni della distanza immensa fra la politica italiana, inutile, e la cura concreta del bene comune. La politica può essere anche tossica, capace di avvelenare i pozzi della legalità, indebitando generazioni e avvalorando l’idea che le regole siano per i fessi. Nel mentre la stessa politica rischia di sporcare la reputazione di imprese italiane d’eccellenza che lavorano in tutto il mondo. Così, eccoci costretti a tornare nuovamente all’se ale alleamministrativeIcardi. Me ne ero occupato a proposito della gara per la ricerca del partner privato per la realizzazione del nuovo ospedale di Novara: il nostro ebbe a dire che ...

Edil Italy, societàcon sede legale a Perugia, con capitale sociale di 900 euro, costituita da poco più di un ... e ha effettuato perquisizioni in mezza Italia, dalla Lombardia al, ...... avranno luogo nei cortili degli insediamenti diresidenziale pubblica, in quelli privati, ... I quartieri protagonisti Partner dell'iniziativa sono Federcasa, associazione delle Atc ... Nuovi ospedali, Cirio e Icardi ci mettono una pietra. Sopra Dalla caccia al tesoro nelle case popolari di via Arquata all’aperitivo sotto i portici di via Sacchi, alle lezioni di pasticceria per bambini in corso Grosseto: gli appuntamenti ...Gare da rifare, potenziali costruttori che si sfilano, revisioni dei costi, decisioni sui siti dove costruire i nuovi ospedali che s’impantanano in diatribe infinite, firme attese dai ministeri che no ...